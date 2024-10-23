Kaza yapan otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kaza yapan otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Niğde-Aksaray karayolunda meydana gelen trafik kazasında şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Niğde-Aksaray karayolu Ulukışla köyü çıkışında meydana gelen kazada, 38 AHL 113 plakalı otomobil ile plakası belirlenemeyen bir araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Yuvarlanan otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekeri kopan traktör şarampole devrildi: Sürücü öldüTekeri kopan traktör şarampole devrildi: Sürücü öldü

Kaza yapan otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Kaza yapan otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Kaza yapan otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Kaza yapan otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Son Haberler
Teröristler TUSAŞ’a gasp ettikleri ticari taksiyle geldi
Teröristler TUSAŞ’a gasp ettikleri ticari taksiyle geldi
Galatasaray farkı 2'ye çıkardı
Galatasaray farkı 2'ye çıkardı
Teröristlerin üzerinden cephanelik çıktı
Teröristlerin üzerinden cephanelik çıktı
Son dakika... TUSAŞ'a terör saldırısı sonrası Ali Yerlikaya açıklamalarda bulunuyor
Son dakika... TUSAŞ'a terör saldırısı sonrası Ali Yerlikaya açıklamalarda bulunuyor
Terör saldırısında şehit sayısı 4'e çıktı. Erdoğan açıkladı
Terör saldırısında şehit sayısı 4'e çıktı. Erdoğan açıkladı