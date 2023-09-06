Kaza yapan otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Osmaniye'de, otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada, çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan aracın savrulup yol kenarındaki yaya çarparak ölümüne neden olduğu anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

KAYNAK: İHA
Kaza yapan otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Osmaniye’nin, Raufbey Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobilin kavşakta çarpması sonucu savrulan hafif ticari araç, yoldaki yürüyen Yasin Eyyup'a çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan ve tedaviye alınan Eyyup, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çarpışma sonrasında kontrolden çıkan hafif ticari aracın savrulup yayaya çarptığı, kaldırıma çıkarak durduğu, otomobilin ise olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Yasin Eyyup, dün Osmaniye Belediyesi Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

aw024391-02.jpg

Öne Çıkanlar
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
MasterChef All Star’da dönen dolaplar ve taht oyunları
MasterChef All Star’da dönen dolaplar ve taht oyunları
MasterChef All Star 80 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 80 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 5 Eylül Çarşamba MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 5 Eylül Çarşamba MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
Son Haberler
Tesla fabrikasında 2 milyonuncu araç üretildi Teknoloji - Otomotiv
Tesla fabrikasında 2 milyonuncu araç üretildi
Dev perakende zinciri iflas etti. 12 bin kişi işsiz kalacak Ekonomi
Dev perakende zinciri iflas etti. 12 bin kişi işsiz kalacak
Trabzonspor'da 3 ayrılık birden yolda Spor
Trabzonspor'da 3 ayrılık birden yolda
Nevşehir'de sabıkası olan 7 sığınmacı sınır dışı edilecek Güncel
Nevşehir'de sabıkası olan 7 sığınmacı sınır dışı edilecek
Dünya genelinde kanser vakalarında şok artış. Araştırmadan korkutan sonuçlar Sağlık
Dünya genelinde kanser vakalarında şok artış. Araştırmadan korkutan sonuçlar
Osmaniye'de savrulan aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti Güncel
Osmaniye'de savrulan aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metrosu'nun 3 istasyonu hizmet vermiyor Güncel
M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metrosu'nun 3 istasyonu hizmet vermiyor