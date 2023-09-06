Kaza yapan otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Osmaniye’nin, Raufbey Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobilin kavşakta çarpması sonucu savrulan hafif ticari araç, yoldaki yürüyen Yasin Eyyup'a çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan ve tedaviye alınan Eyyup, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çarpışma sonrasında kontrolden çıkan hafif ticari aracın savrulup yayaya çarptığı, kaldırıma çıkarak durduğu, otomobilin ise olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Yasin Eyyup, dün Osmaniye Belediyesi Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.