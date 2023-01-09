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Kaza yapan otomobiller kanal kenarında asılı kaldı 

Niğde’de  iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobiller su kanalında asılı kalırken, 1 kişi yaralandı. 

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 17:27
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Kaza yapan otomobiller kanal kenarında asılı kaldı 

Kaza yapan otomobiller kanal kenarında asılı kaldı 
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Edinilen bilgiye göre, Selçuk Mahallesi kanal boyu caddesinde meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobiller su kanalının kenarında asılı kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.  

Kazada yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, asılı kalan araçlar da bulundukları yerden çekici ile kaldırıldı. 

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. (İHA)                           

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