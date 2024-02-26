Kaza yapan sürücü aracında ölü bulundu

Kaynak: İHA
Kaza yapan sürücü aracında ölü bulundu
Kastamonu Cide’de, sabah saatlerinde istinat duvarına çarpan sürücü, aracında ölü olarak bulundu.

Cide-Kastamonu karayolu Kemerli Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, yolda seyir halindeki vatandaşlar, istinat duvarına çarpmış bir otomobil fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda 28 yaşındaki sürücü Mehmet Can Göktaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı ve incelemelerde bulundu.

aw149660-02.jpgYapılan incelemeler sonucunda, saat 04.00 sıralarında yoldan çıkarak istinat duvarına çarptığı tespit edildi. Mehmet Can Göktaş'ın cenazesi, yapılan incelemeler sonrasında Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Mehmet Can Göktaş’ın, kesin ölüm sebebinin otopsiden sonra belirleneceği belirtildi.

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