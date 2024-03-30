Kaza yapan sürücü araçtan çıkınca herkes şaşkına döndü

Kaynak: İHA
Kaza yapan sürücü araçtan çıkınca herkes şaşkına döndü
Antalya’da kaza yapan sürücü araçtan çıktıktan sonra herkesi şaşkına çevirdi. Sürücünün sorduğu sorular sonrası polis ekipleri ne yapacağını şaşırdı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kaldırıma çıkan araç park halindeki motosiklete çarptı. Kazada yaralanan olmazken çarpıcı anlar yaşandı. Kaza yapan hafif ticari araçtan çıkan sürücü kaza anını hatırlamadı. Sürücü “Kim kaza yaptı, ben neredeyim, benim eşim kim?” gibi sorular sordu.

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Hafıza kaybı yaşayan sürücü “Ben nerede yaşıyorum unuttum. Ben niye böyleyim. Burası Manavgat mı? Eşim kim, ailem kim onları unuttum. Bu yol nereye çıkıyor? Sanki uyuşturucu, alkol almış gibiyim. Benim eşim kim, aramam lazım. Ben çok kötüyüm” şeklinde konuştu.

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Sürücünün ablasını hatırlaması sonrası telefonla aradı. Sürücü nerede olduğunu tarif edemeyince dereye giren trafik polisleri sürücünün nerede olduğunu anlattı.

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Sinirsel rahatsızlığının olduğunu söyleyen araç sürücüsü, trafik görevlileri tarafından dinlenmesi için banka oturtulurken, ailesinin gelmesinin ardından olay yerinden ayrıldı.

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