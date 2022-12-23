Kaza yapan yunus timini emniyet müdürü yalnız bırakmadı



İHA - Kaza, akşam saat 17.30 sıralarında Başiskele ilçesi D-130 karayolu Seymen batçık içinde meydana geldi.

Otomobil ile çarpışan motosikletli yunus timleri yere düştü.

Olay yerine hemen sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Dikkatleri sayesinde kazayı yara almadan atlatan 2 polis memuru, sağlık ekiplerince tedbir amacıyla Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan iki polis memurunu Kocaeli Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ziyaret etti.

İki polis memurunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.