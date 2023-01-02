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Kaza yapıp alkol testini kabul etmedi ehliyetine 2 yıl el konuldu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, S.E.’nin kullandığı otomobil, çukura düştü. Daha önce alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulan S.E., bu kez polislerin uzattığı alkometreye üflemeyi reddetti.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 23:35
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Kaza yapıp alkol testini kabul etmedi ehliyetine 2 yıl el konuldu

Kaza yapıp alkol testini kabul etmedi ehliyetine 2 yıl el konuldu
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(DHA) - S.E.’ye alkol testini reddetmekten 5 bin 96 lira kesilip, 2 yıl süreyle de ehliyetine tekrar konuldu.

Kaza saat 21.30 sıralarında Eşref Bitlis Caddesi üzerinde meydana geldi.

S.E., 41 KA 671 plakalı otomobiliyle, altyapı çalışması nedeniyle kapalı olan caddeye girdi. İş makineleri ve yol kenarında biriken kumların arasında bir süre ilerleyen otomobil daha sonra çukura düştü. Kazayı görenler durumu 112 Acile bildirdi.

Kazayı yara almadan atlatan ve alkollü olduğu tahmin edilen sürücü S.E., polis ekiplerinin alkol testini reddetti. Evrakların incelenmesinin üzerine S.E.’nin alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine daha önce de el konulduğu öğrenildi.

S.E.’ye alkol testini reddetmekten 5 bin 96 TL cezai işlem uygulandı, ayrıca 2 yıl süreyle daha tekrar ehliyetine el konuldu. Çukura düşen otomobil ise iş makinesi yardımıyla çıkarıldı.

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