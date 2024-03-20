Kaza yaptı '50 dosyam var' diyerek tehdit etti

İstanbul Şişli'de kaza yapan sürücüler arasında tartışma yaşandı.

Tartışmada "50 tane dosyam var" diyen sürücülerden biri diğerinin üstüne yürüdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Büyükdere Caddesi'nde oldu. İddialara göre, iki aracın karıştığı kazadan sonra sürücüler arasında tartışma başladı.

Sürücülerden biri tartışma sırasında "Benim 50 tane dosyam var, ona göre haberin olsun" diyerek diğer sürücünün üzerine yürüdü.

Çevredeki vatandaşların ayırdığı kavga ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.