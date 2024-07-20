Kaza yaptı arkadaşını dövdü

Avcılar'da iki aracın karıştığı maddi hasarlı kaza sonrasında aynı araçta bulunan ve alkollü oldukları iddia edilen iki şahıstan aracı kullanan kişi yanında oturan arkadaşını tokatlamaya başladı.

Araç içindeki kavga caddede devam etti. Diğer araçtaki kişilerin film gibi seyrettiği kavgada aracı kullanan kişi arkadaşını karn içinde bıraktı. Bununla da yetinmeyerek yerlerde de sürükledi.

Daha sonra araçlarına tekrar binen iki şahıs, araç içerisinde de kavga etmeye devam etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahısları gözaltına aldı.

Olay çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.