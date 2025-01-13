Kaza yaptı! Polis çağrılınca, elindeki maddeyi yutmaya çalıştı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Bağcılar’da seyir haindeyken ani fren yapan bir otomobile arkadan gelen bir minibüs çarptı. Minibüs sürücüsü olay yerine polis çağırınca otomobil sürücüsü hızla aracına binerek kaçmaya çalıştı. Yakalanınca otomobil sürücüsü elindeki maddeyi yutmaya çalıştı.

Olay, sabah saatlerinde Merkez Mahallesi Esenler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 34 BR 2554 plakalı minibüs cadde üzerinde ilerlediği sıra önünde seyir halinde olan 34 GSP 47 plakalı otomobil sürücüsünün aniden fren yapması ile kaza yaptı.

Kaza yaptı! Polis çağrılınca, elindeki maddeyi yutmaya çalıştı

Minibüs şoförü ile otomobil sürücüsü araçlardan inerek hasara baktılar. Minibüs şoförü polis çağırmak istediğini söylemesi üzerine otomobil sürücüsü hızla aracına binerek kaçmaya çalıştı. Minibüs şoförü ile arkadaşları otomobil sürücüsünü aracında durdurmaya çalışırken arbede yaşandı.

Kaza yaptı! Polis çağrılınca, elindeki maddeyi yutmaya çalıştı

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobil sürücüsünün aracında uyuşturucu olduğu için kaçmaya çalıştığı öne sürüldü.

ELİNDEKİ MADDEYİ YUTMAYA ÇALIŞTI

Görüntülerde ise otomobil sürücüsünün elindeki bir maddeyi yutmaya çalıştığı görülüyor.

Kaza yaptı! Polis çağrılınca, elindeki maddeyi yutmaya çalıştı

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