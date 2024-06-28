Kazada ağır yaralanan genç yaşama tutunamadı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kazada ağır yaralanan genç yaşama tutunamadı

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 19 yaşındaki genç ağır yaralanarak hayatını kaybetti

. Kaza, 13 Haziran'da D100 karayolunda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki Şahin Gül yönetimindeki 37 ER 910 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada, sürücü Şahin Gül ve araçta bulunan Burak Hasar ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Şahin Gül'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Burak Hasar ise Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Burak Hasar'ın cenazesi, Kastamonu'nun Tosya ilçesi Aşağı Berçin köyünde ikindi namazını müteakiben defnedilecek.

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