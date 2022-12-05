5 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy kimdir? Haydar Ulusoy neden öldü, kaç yaşındaydı?

Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy kimdir? Haydar Ulusoy neden öldü, kaç yaşındaydı?

Ünlü manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy hayatını kaybetti. Ankara'da geçirdiği trafik kazası nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenilen Haydar Ulusoy, 73 yaşında vefat etti. Peki, Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy ne iş yapıyordu?

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 02:27
Takip Et

Kazada hayatını kaybeden Haydar Ulusoy kimdir Özge Ulusoy'un babası neden öldü kaç yaşındaydı

Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy kimdir? Haydar Ulusoy neden öldü, kaç yaşındaydı?
+
Aa
-

Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda saat 15:00 sıralarında geçirdği trafik kazası nedeniyle yaşamını yitirdi. Peki, Haydar Ulusoy kimdir, kaç yaşındaydı?

HAYDAR ULUSOY KİMDİR? 

4 Aralık günü saat 15: 00 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda meydana gelen kazada Özge Ulusoy'un babası Haydar ulusoy hayatını kaybetti. Kazaya neden olan cip, yolun karşısına geçmek isteyen emekli albay Haydar Ulusoy'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Ulusoy, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

73 yaşında hayatını kaybeden Haydar Ulusoy’un emekli albay olduğu biliniyordu.Ünlü oyuncu ve manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy'un emekli olduktan sonra avukatlık yaptığı öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cumhurbaşkanı'nın Urfa mitinginde konuşan İbrahim Tatlıses'in ne demek istediği anlaşılamadı
1
﻿Cumhurbaşkanı'nın Urfa mitinginde konuşan İbrahim Tatlıses'in ne demek istediği anlaşılamadı
﻿Cumhurbaşkanı'nın Urfa mitinginde konuşan İbrahim Tatlıses'in ne demek istediği anlaşılamadı
﻿Bahçeli’ye kılıç hediye eden suç örgütü liderinden BİM’in yöneticisine tehdit
2
﻿Bahçeli’ye kılıç hediye eden suç örgütü liderinden BİM’in yöneticisine tehdit
﻿Bahçeli’ye kılıç hediye eden suç örgütü liderinden BİM’in yöneticisine tehdit
﻿Kars'ta acı tablo: 272 yıllık Karadağ Tabya her geçen gün biraz daha yıkılıyor
3
﻿Kars'ta acı tablo: 272 yıllık Karadağ Tabya her geçen gün biraz daha yıkılıyor
﻿Kars'ta acı tablo: 272 yıllık Karadağ Tabya her geçen gün biraz daha yıkılıyor
﻿WhatsApp'a 21 yeni emoji geliyor. Uzun süredir güncellenmiyordu
4
﻿WhatsApp'a 21 yeni emoji geliyor. Uzun süredir güncellenmiyordu
﻿WhatsApp'a 21 yeni emoji geliyor. Uzun süredir güncellenmiyordu
﻿Bu tarihte ilk kez oldu. Premier Lig takımı kamp için Türkiye'de
5
﻿Bu tarihte ilk kez oldu. Premier Lig takımı kamp için Türkiye'de
﻿Bu tarihte ilk kez oldu. Premier Lig takımı kamp için Türkiye'de
﻿Durdurulamaz güç Mbappe'nin Polonya'yı nasıl tuş ettiğini açıkladı. Gürel Yurttaş yazdı
6
﻿Durdurulamaz güç Mbappe'nin Polonya'yı nasıl tuş ettiğini açıkladı. Gürel Yurttaş yazdı
﻿Durdurulamaz güç Mbappe'nin Polonya'yı nasıl tuş ettiğini açıkladı. Gürel Yurttaş yazdı
﻿TOKİ'den Suriyelilere ev. Türklere çıkmayan evler Suriyelilere çıktı
7
﻿TOKİ'den Suriyelilere ev. Türklere çıkmayan evler Suriyelilere çıktı
﻿TOKİ'den Suriyelilere ev. Türklere çıkmayan evler Suriyelilere çıktı
﻿Otomobil beton mikserine çarptı
﻿Otomobil beton mikserine çarptı
﻿Otomobil beton mikserine çarptı
﻿İngiltere'nin grev çözümü askerler
﻿İngiltere'nin grev çözümü askerler
﻿İngiltere'nin grev çözümü askerler
﻿Ağrı'da 198 ayrı dosya kapsamındaki uyuşturucu imha edildi
﻿Ağrı'da 198 ayrı dosya kapsamındaki uyuşturucu imha edildi
﻿Ağrı'da 198 ayrı dosya kapsamındaki uyuşturucu imha edildi
﻿Polise yakalandı cinayetleri itiraf etti
﻿Polise yakalandı cinayetleri itiraf etti
﻿Polise yakalandı cinayetleri itiraf etti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.