Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy kimdir? Haydar Ulusoy neden öldü, kaç yaşındaydı?

Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda saat 15:00 sıralarında geçirdği trafik kazası nedeniyle yaşamını yitirdi. Peki, Haydar Ulusoy kimdir, kaç yaşındaydı?

HAYDAR ULUSOY KİMDİR?

4 Aralık günü saat 15: 00 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda meydana gelen kazada Özge Ulusoy'un babası Haydar ulusoy hayatını kaybetti. Kazaya neden olan cip, yolun karşısına geçmek isteyen emekli albay Haydar Ulusoy'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Ulusoy, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

73 yaşında hayatını kaybeden Haydar Ulusoy’un emekli albay olduğu biliniyordu.Ünlü oyuncu ve manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy'un emekli olduktan sonra avukatlık yaptığı öğrenildi.