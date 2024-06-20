Kazada ölen annenin ardından kızı da hayatını kaybetti

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda dün gerçekleşti. Afyonkarahisar yönünden Kütahya'ya doğru ilerleyen Y.Y. yönetimindeki 06 EC 4436 plakalı otomobil, şerit değiştirirken A.E.'nin kullandığı 43 SE 162 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 06 EC 4436 plakalı araçta bulunan Cemile Yalçıner (80) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hülya Gülsever (55), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hülya Gülsever'in, kazada ölen Cemile Yalçıner’in kızı olduğu öğrenildi.

Diğer yaralıların tedavileri hastanede devam ediyor.