Kazadan dönen itfaiye aracı kaza yaptı

Kaynak: İHA
Kazadan dönen itfaiye aracı kaza yaptı

Aydın’ın İncirliova ilçesinde trafik kazasına müdahaleden dönen Germencik itfaiye ekipleri kaza yaptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Aydın-İzmir otoyolundaki trafik kazasına müdahaleden dönen Germencik İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler İncirliova ilçesi girişinde kaza yaptı. İncirliova istikametine seyir halinde olan Turgay Avcu idaresindeki 09 AB 343 plakalı itfaiye aracı, şiddetli yağış nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

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İtfaiye aracı, orta refüje çıkarak durabildi. Başından ve göğsünden yaralanan sürücü için olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tekerleri patlayan itfaiye aracı ise çekici ile götürüldü.

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