Kazak Aktivist açlık grevi başlattı

Sizdiqov'un eşi Aigul Toqpaeva, 18 Haziran'da yaptığı açıklamada, Mayıs ayında "yasadışı uyuşturucu satmak" suçlamasıyla tutuklanan Kazak muhalif aktivist Aidar Syzdyqov'un dört gün önce açlık grevine başladığını bildirdi.

Sizdiqov, kendisine karşı açılan davanın siyasi amaçlı olduğunda şüphesi olmadığını bildirdi. Sizdiqov'a yönelik suçlamalar, kendisinden aldığı iddia edilen uyuşturucular için Sizdiqov'un banka kartına para yatırdığını iddia eden bir kişinin ifadesine dayanıyor.

Kazak aktivist Astana'daki bir mahkemenin yasaklı bir muhalefet hareketiyle bağlantıları nedeniyle 2021'de kendisine şartlı tahliye benzeri üç yıl hapis cezası vermesinin ardından tüm ödeme kartlarının bloke edildiğini belirtti.