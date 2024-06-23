Kazak dalıcı iki rekor birden kırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kazak dalıcı iki rekor birden kırdı

Kazak serbest dalgıç Assel Zhubanisheva, Filipinler'de düzenlenen 17. Uluslararası Apneyi Geliştirme Derneği (AIDA) Panglao Derinlik Oyunlarında iki yeni ulusal rekora imza attı.

Serbest dalışa dört yıl önce başlayan Zhubanisheva, Serbest Dalış'ta (FIM) 45 metre, Sabit Ağırlıklı Bi-fin'de (CWTB) ise 40 metreye derinliğe dalan ilk Kazak kadını oldu.

Mücadeleden sonra basına konuşan Zhubanisheva “Yüzmeyi her zaman sevdim ama ailem beni eğitime odaklanmam konusunda teşvik etti ve ben de klinik psikolog oldum. 37 yaşıma geldiğimde Kazakistan'ın birçok gölünü yüzerek geçmiştim. Sonunda sıkıldım ve yeni bir şeyler aradım. Bu esnada da serbest dalışı keşfettim” diye konuştu.

Rekoru kırmak için Filipinler'de üç ay boyunca uygun dalış ve basınç dengeleme eğitimi alan Zhubanisheva, bundan sonra daha çok çalışıp ülkesini Olimpiyatlarda temsil etmek istediğini de sözlerine ekledi.

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