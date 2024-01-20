Kazak mantısı nasıl yapılır? Enfes lezzet Kazak mantısının tarifi ve malzemeleri neler?

Kazak mantısının yapımı biraz zahmetli ve uzun sürebilir, ancak lezzeti için buna değer.

Peki, Kazak mantısı nasıl yapılır? Enfes lezzete sahip Kazak mantısı tarifi ve malzemeleri neler?

İşte Kazak mantısının yapılışı:

Öncelikle mantı için iç harç hazırlanır, öncelikle kıyma yoğurma kabına alınır. Soğanlar rondodan geçirildikten sonra, patates ve havuç küp küp minik minik doğranır, yağ ve baharatlar katıldıktan sonra yoğurulup üzerine streç film çekilip dinlenmesi için buzdolabına kaldırılır.

Ardından hamur için su, tuz ve un yoğurulur. Ardından baklava yufkası kadar ince olmayan hamurlar ortaya çıkarılır.

Kazak Mantısı Tarifi İçin Malzemeler

Hamuru için;

2 su bardağı su

Tuz

Ve aldığı kadar un

İç malzemesi için;

400 gr kadar kıyma

2 adet orta boy kuru soğan

1 adet orta boy havuç

1 adet orta boy patates

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Tuz

Karabiber

Kimyon

Daha sonra harç hamurun içine koyulduktan sonra, resimlerde ki gibi kapatıp sonra arka uçlarını birleştirip tabanını yağladığımız buhar tenceresine dizilir. tabanında ki su kaynayınca mantı bulunan katları da üzerine koyup 45 dk buharda pişmesi beklenir.

NOT: Buhar tencereniz yoksa büyük bir tencerenizde suyu kaynatın, üzerine tencerinizin büyüklüğünde kevgir koyun ve mantıları yerleştirin. Üzerine de kapak kapatın. 45 dk sona muazzam lezzete sahip Kazak mantınız hazır