Kazak matematikçilerden büyük başarı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kazak matematikçilerden büyük başarı

Farklı ülkelerin genç matematik tutkunlarının yarıştığı uluslararası matematik olimpiyatlarında Kazak gençler büyük başarıya imza attılar.

Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Türkmenistan ve Tacikistan'dan 135 çocuğu araya getiren Muhammed El-Harezmi Uluslararası Matematik Olimpiyatı, Taşkent'te düzenlendi.

Kazak Aydınlanma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, genç Kazak matematikçiler olimpiyatları iki altın, bir gümüş ve bir de bronz madalya ile tamamladı. Ekipte yer alan öğretmen İbrahim Ibatulin de En İyi Öğretmen dalında 1. seçildi. Ibatulin bundan önce Uluslararası Cumhuriyet Olimpiyatları'nda da ödül almıştı.

İlk defa geçen sene düzenlenen 1. Olimpiyat'ta 5 ülkeden 72 öğrenci birincilik için yarışmış, Kazakistan yarışmayı iki altın ve iki gümüş madalyayla bitirmişti.

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