Kazak opera efsanesi Bibigül Tölegenova 95. yaşını kutladı

Kazakistan’ın unutulmaz opera sanatçısı Bibigül Tölegenova, 95. yaşını geride bıraktı. Almatı Belediye Başkanı Yerbolat Dosayev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev adına sanatçıyı kutladı. Almatı Belediyesi basın servisi, Dosayev’in sözlerine yer verdi:

“Uzun ve verimli bir sanat yolculuğu sizi takdirin zirvesine taşıdı. Ülkemizin altın hazinesine zengin bir miras bıraktınız ve değerli öğrenciler yetiştirdiniz. Eserleriniz, kazandığınız yüksek devlet ödülleri ve onursal unvanlar, başarılarınızın kanıtıdır.”

SANATÇILARDAN TEBRİK YAĞDI

Ünlü Kazak şarkıcı Dimash Kudaibergen, Instagram hesabından Tölegenova’ya içten bir tebrik mesajı yayınladı. “Sanata adanmış bir hayatla, 20. yüzyılın en büyük opera sanatçılarından biri oldu. Derin ve etkileyici sesi, Kazakistan’da ve dünya çapında dinleyicilerin kalbini kazandı. Bibigül Ahmetovna, Kazak müzik kültürüne olan sevgisini ve bilgisini yeni nesillere ilham kaynağı olarak aktarıyor,” dedi.

Sanatçının doğum günü anısına, 21 Aralık’ta Almatı Cumhuriyet Sarayı’nda büyük bir gala konser düzenlenecek. Konserde, Tölegenova’nın eserlerinden ilham alan ünlü sanatçılar klasik ve Kazak müziğinin başyapıtlarını seslendirecek.

EFSANENİN İLHAM VERİCİ MESAJI

Astana Opera Binası da sanatçının doğum yıl dönümünü bir ay önce düzenlenen görkemli bir konserle kutladı. Bibigül Tölegenova, sanatı ve yaşamı hakkındaki düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

“Çalışma azmi asla durmaz. Başarı, emek ve eğitimle şekillenir. Mutluluğum kültürümden besleniyor. Sesim sayesinde milletimin gözünde saygınlık kazandım. Bu nedenle minnettar ve mutluyum.”

Yaşayan efsane Bibigül Tölegenova, yalnızca Kazakistan’ın değil, dünya sanat tarihinin önemli bir parçası olarak anılmaya devam ediyor.