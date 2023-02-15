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Kazak ressam tablosunu satıp depremzedelere bağışladı

Kazak ressam Erbolat Tölepbay, “Umay Ana” adlı tablosunu satarak elde ettiği 422 bin TL’yi Türkiye’deki depremzedelere bağışladı.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 17:11
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Kazak ressam Erbolat Tölepbay tablosunu satıp depremzedelere bağışladı

Kazak ressam tablosunu satıp depremzedelere bağışladı
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AA

Tölepbay, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Kazak sanat camiasına, kardeş halka yardım eli uzatılması çağrısı yapan ilk isimlerden oldu.

Depremzedelere yardım için eserlerini satışa çıkaran Tölepbay, “Umay Ana” adını verdiği tablosundan elde ettiği 10 milyon tengeyi Türkiye’deki afetzedelere yardım amacıyla açılan hesaba aktardı.

Kazak ressam, satın alan kişilerin ricasıyla tablosunu Türkiye’nin Almatı Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı’ya teslim etti.

Tölepbay’ın “Umay Ana” tablosu, bundan sonra iki devletin kardeşliğinin anısına, Türkiye’nin Almatı Başkonsolosluğunda kalacak.

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﻿Kazak ressam tablosunu satıp depremzedelere bağışladı
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