Kazak vatandaşları 41 ülkeye vizesiz erişim sağlıyor

Son on yılda, Kazak vatandaşları 30'dan fazla yeni vizesiz ülkeye erişim kazandı. Turizm ve Spor Bakanlığı, vizesiz destinasyonlar ve varışta vize sunanlar dahil olmak üzere 81 ülkeyi listeledi.

Kazak vatandaşlarına en uzun vizesiz kalış hakkı sunan ülkeler arasında Gürcistan, bir yıla kadar ikamet izni vererek listenin başında yer alıyor. Ermenistan, Saint Vincent ve Grenadinler 180 güne kadar kalışlara izin verirken, Rusya, Türkiye, Moğolistan, Arnavutluk ve Moldova dahil olmak üzere yaklaşık 15 diğer ülke 90 günlük vizesiz dönem sunuyor. Hong Kong, İran ve Umman vizesiz 14 güne kadar daha kısa kalışlar sağlıyor.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı her yıl Kazak pasaportunun statüsünü iyileştirmek için proaktif bir şekilde çalışmaktadır. Ekonomist ve DESHT Kurumsal Dönüşüm Grubu analitik merkezi başkanı Kuanysh Zhaikov, Kazakistan ile diğer ülkeler arasındaki vizesiz anlaşmaların sayısının kümülatif ve uzun vadeli bir etkiye sahip olduğunu belirtti. Vizesiz anlaşmaların biriktirilmesinin Kazakistan'ın daha büyük, ekonomik olarak daha gelişmiş ülkelerle benzer anlaşmalar müzakere etmesine yardımcı olabileceğini öne sürdü.

2023 yılında Kazakistan, Bangladeş, Seyşeller, San Marino, Çin ve Vietnam ile yapılan anlaşmalar da dahil olmak üzere vizesiz ülkeler listesini daha da genişletti. Ayrıca, vize ücretlerini düşürebilecek, işlemleri hızlandırabilecek ve çoklu giriş vizelerinin geçerliliğini uzatabilecek olan Avrupa Birliği'nin Kazakistan için vize rejimini basitleştirmeye yönelik görüşmeler devam ediyor. Son zamanlarda, AB ve Kazakistan temsilcileri, her iki tarafın da iş birliğini derinleştirme ve vize kolaylaştırma konusunda bir anlaşmaya varma isteklerini teyit ettiği 21. resmi toplantıyı düzenlediler. 2023 yılında vatandaşlar, Schengen vizesi için 159.072 başvuruda bulundu ve bu da Kazakistan'ı bu konuda 20. sıraya taşıdı.