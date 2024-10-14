Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü

Kaynak: AA
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev ve Paşinyan, görüşmede, ticari ve ekonomik, kültürel ve beşeri alanlarda ikili etkileşimi güçlendirme perspektiflerini ele aldı.

Özellikle iki ülke arasında daha önce sağlanan anlaşmaların hayata geçirilmesi konusunu değerlendiren Tokayev ve Paşinyan, bölgesel ve uluslararası konular hakkında da fikir alışverişinde bulundu.

Daha önce Ermenistan Cumhurbaşkanı Vaagn Haçaturyan'ın 15 Ekim'de Kazakistan'da resmî temaslarda bulunacağı bildirilmişti.

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