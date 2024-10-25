Kazakistan, Cumhuriyet Günü'nü kutluyor

Kazakistan, Orta Asya’da köklü geçmişe sahip bir ülkedir. Tarih boyunca antik göçebe kabilelere ve İpek Yolu ticaret ağının önemli bir parçası olarak ev sahipliği yapmıştır. Ancak, modern anlamda bağımsızlık, 16 Aralık 1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından kazanıldı. Cumhuriyet Günü, yıllar boyunca Aralık ayında kutlanan Bağımsızlık Günü’nün gölgesinde kalsa da, her zaman Kazakistan’ın egemenliğini ilan etmesi açısından önemli bir tarih olarak kabul edilmiştir.

2022 yılında, Cumhuriyet Günü yeniden ulusal bayram olarak önem kazandı. Bu tarih, Kazak halkının ulusal kimliğini koruma ve çağdaş dünyada kendi yolunu çizme kararlılığını simgeler. 25 Ekim’in yeniden hatırlatılması, Kazakistan’ın devlet olma sürecindeki direncini ve öz benliğini yansıtır.

Kazakistan’ın Kalkınma Yolculuğu

Bağımsızlığını kazandıktan sonra Kazakistan, ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda dikkate değer ilerlemeler kaydetti. Dünyanın en büyük kara ülkesi olan Kazakistan, zengin petrol ve doğalgaz kaynaklarına sahip. Bu doğal zenginlikler, ülkenin ekonomik gelişiminde merkezi bir rol oynayarak, Kazakistan’ı küresel enerji piyasasında etkin bir oyuncu haline getirdi.

Ülkenin ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev liderliğinde Kazakistan, modernizasyon ve dış yatırım odaklı politikalar izleyerek hızlı bir ekonomik büyüme sağladı. Başkent Astana’nın (şimdi Nur-Sultan) modern bir şehir olarak yeniden inşa edilmesi, Kazakistan’ın gelecek vizyonunun bir yansımasıdır. Enerji sektörüyle sınırlı kalmayan Kazakistan, altyapı, teknoloji ve eğitime yatırımlar yaparak ekonomik çeşitlilik sağlamaya yöneldi. Kazakistan’ın “2050 Stratejisi” ise ülkeyi dünyanın en güçlü 30 ekonomisi arasına sokmayı hedefliyor.

Kazakistan, bölgesel istikrarın korunmasında ve barışın teşvik edilmesinde önemli bir diplomatik merkez haline gelmiştir. Avrasya Ekonomik Birliği’nin (EAEU) kurucu üyesi olan ülke, Birleşmiş Milletler, Şangay İşbirliği Örgütü (SCO) ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gibi uluslararası örgütlerde aktif rol üstlenmektedir. Kazakistan’ın nükleer silahlardan arınma yönündeki kararlı adımları, ülkeyi küresel barış ve güvenlik alanında bir lider konumuna taşımıştır.

Özellikle Astana Süreci’nde Suriye barış görüşmelerine ev sahipliği yapması, Kazakistan’ın uluslararası arabuluculuk rolünü pekiştirmektedir. Ülke, nükleer silahlarını gönüllü olarak teslim ederek bölgesel ve küresel istikrara katkıda bulunmuş, bu cesur adımı dünya genelinde takdirle karşılanmıştır.

Kazakistan, etnik çeşitliliğiyle dikkat çeken bir ülkedir. Kazakların yanı sıra Ruslar, Özbekler, Ukraynalılar gibi farklı topluluklardan oluşan bu ülke, 130’dan fazla milliyeti barındırmaktadır. Bu çeşitlilik, Kazak halkı için bir gurur kaynağıdır ve hükümet, birlik ve hoşgörü politikalarını sürekli olarak teşvik etmektedir.

Ülke, göçebe gelenekleri, müziği, sanatı ve edebiyatı gibi kültürel mirasını koruma konusunda da büyük adımlar atmıştır. Kazak dili, Latin alfabesine geçiş süreciyle birlikte daha fazla önem kazanmaktadır ve Kazakistan, küresel toplulukla daha fazla bütünleşmeye hazırlanmaktadır.

Cumhuriyet Günü’nde Kazakistan, Orta Asya’nın ilerleme simgesi olarak durmaktadır. 2019’da Nazarbayev’den görevi devralan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev liderliğinde, siyasi şeffaflığı, sosyal adaleti ve ekonomik büyümeyi artırmaya yönelik reformlar sürmektedir. Bu çabalar, Kazakistan’ın istikrarlı, refah dolu ve kapsayıcı bir toplum inşa etme kararlılığının bir göstergesidir.