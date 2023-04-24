Kazakistan İstihbarat şefine 18 yıl hapis

Masimov'un görevde olduğu dönemde yardımcılığını yapan Enver Sadikulov ise 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve her iki isim de ömür boyu devlet memurluğundan men edildi. Masimov'un adı, darbe yapmayı planladığı iddia edilen bir grubun liderleri arasında geçiyor.

Masimov, 2016-2022 yılları arasında Kazak iç istihbarat teşkilatı Ulusal Güvenlik Komitesi'nin başkanlığını yapmıştı ve ülkede süren eylemler nedeniyle 5 Ocak 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından görevinden alınmıştı.

Eylemler, akaryakıt fiyatlarının ikiye katlanmasına tepki olarak patlak vermişti ve güvenlik güçleri tarafından bastırılmıştı. Eylemler sırasında çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı biliniyor.

Tokayev, kanlı çatışmalar sırasında ve sonrasında, selefi Nursultan Nazarbayev'in inşa ettiği iktidar yapısına karşı çeşitli temizleme hamleleri yapmıştı. Nazarbayev'in akrabaları da siyaset ve ekonomi dünyasındaki önemli pozisyonlarını kaybetmişti. Masimov da, Nazarbayev'e yakınlığıyla biliniyor.