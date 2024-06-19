Kazakistan, Kuzey Makedonya'ya ilk büyükelçisini yolladı

Kuzey Makedonya'dan önce Sırbistan ve Bulgaristan’a da bu ayın başlarında daimi elçi gönderen Kazakistan hükümetinin Balkanlardaki diplomatik ilişkilerini güçlendirme faaliyetleri son sürat devam ediyor.

Kazakistan'ın Kuzey Makedonya'ya daimi elçi olarak atadığı Satibaldi Burshakov, Türkiye Cumhuriyeti’nden sonra Üsküp'teki ikinci Türk büyükelçi unvanına sahip oldu.

Geçenlerde sonuçlanan seçimlerden zafer elde ederek Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı seçilen Gordana Siljanovska-Davkova, Kazakistan Cumhuriyeti’nin yeni atanan büyükelçisi Satibaldi Burshakov tarafından kendisine gönderilen güven mektubunu kabul ettiğini açıkladı.

Güven mektubu teslim töreninde söz alan Kuzey Makedonya'nın çiçeği burnunda Cumhurbaşkanı Siljanovska Davkova, Kuzey Makedonya’nın Kazakistan’la olan diplomatik ilişki ve işbirliğinin daha da genişletilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Büyükelçi Burshakov da tören de kısa bir konuşma yaparak iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana her iki ülke yetkililerin de karşılıklı dostluk bağları, anlayış ve ortak değerler temelinde oldukça olumla adımlar attıklarını belirtti. Büyükelçi ayrıca tarih boyunca Üsküp'te bulunan ilk Kazak büyükelçi olma payesini kazandığı için onur duyduğunu dile getirdi. Burshakov konuşmasının sonunda böylesi önemli bir misyonu şahsına tevdi eden Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e şükranlarını arz etti.

Tören, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Davkova'nın yeni atanan Kazakistan büyükelçisine diplomatik görevinde başarılar dilemesiyle son buldu.