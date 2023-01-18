18 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kazakistan Rusya Belarus Kırgızistan ve Ermenistan için karar verdi

Kazakistan Rusya Belarus Kırgızistan ve Ermenistan için karar verdi

Kazakistan'da Avrasya Ekonomik Birliğine (AEB) üye ülkelerin (Rusya, Belarus, Kırgızistan ve Ermenistan) vatandaşlarına ülkede vizesiz kaldıktan sonra kısa sürede tekrar giriş yapma imkanı veren "visa run" adlı uygulama iptal edildi.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 11:00
Takip Et

Kazakistan Rusya Belarus Kırgızistan ve Ermenistan için geçerli vizeyi iptal etti

Kazakistan Rusya Belarus Kırgızistan ve Ermenistan için karar verdi
+
Aa
-

Kazak hükümeti, ülkede vizesiz kalan ve geçici oturma izni olmayan yabancılar için kuralları sıkılaştırdı.

Konuyla ilgili Başbakan Alihan İsmailov tarafından imzalanan kararname, hükümetin resmi yasal düzenlemeler sitesinde yayımlandı.

Buna göre, 27 Ocak’tan itibaren AEB üyesi ülkeler Rusya, Belarus, Ermenistan ve Kırgızistan vatandaşları Kazakistan'a her 6 ayda bir 90 günlüğüne girebilecek.

Böylece, daha önce söz konusu ülkelerin vatandaşlarına üç ayda bir Kazakistan sınırından giriş çıkış yaparak ülkede uzun süre vizesiz kalma imkanı sağlayan "visa run" uygulaması sona erdi.

AEB dışındaki ülkelerden gelen yabancılar ise Kazakistan'da 30 gün vizesiz kaldıktan sonra 6 ayda bir 90 günden fazla olmamak kaydıyla kalış sürelerini uzatabilecek.

Yeni kurallar, Kazakistan’a vizeyle gelen ve ülkede geçici oturma iznine sahip yabancılar için geçerli olmayacak.

Kazakistan, Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana Rusya’yı terk eden insanların akın ettiği ülkeler arasında yer alıyor.

İçişleri Bakanlığının son verilerine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in askeri kısmi seferberlik ilanı sonrası Kazakistan’a 400 bin Rus vatandaşı geldi ve bunların 150 bini hala ülkede kalmaya devam ediyor. Gelenlerin sadece 36 bini ülkede geçici oturma izni aldı. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
1
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
﻿Erdoğan’a ‘size aşkımız sonsuz’ dedi. E iyi bir kadroyu hak etti artık
2
﻿Erdoğan’a ‘size aşkımız sonsuz’ dedi. E iyi bir kadroyu hak etti artık
﻿Erdoğan’a ‘size aşkımız sonsuz’ dedi. E iyi bir kadroyu hak etti artık
﻿90’larda mağduriyetin sembolü olan başörtüsü bugün zulmün aracına çevriliyor. Muhabire 'Kafan hava alsın' diyen kadın konuştu
3
﻿90’larda mağduriyetin sembolü olan başörtüsü bugün zulmün aracına çevriliyor. Muhabire 'Kafan hava alsın' diyen kadın konuştu
﻿90’larda mağduriyetin sembolü olan başörtüsü bugün zulmün aracına çevriliyor. Muhabire 'Kafan hava alsın' diyen kadın konuştu
﻿Süleyman Soylu’nun açtığı davada Sedat Peker’in avukatı iki önemli istekte bulundu
4
﻿Süleyman Soylu’nun açtığı davada Sedat Peker’in avukatı iki önemli istekte bulundu
﻿Süleyman Soylu’nun açtığı davada Sedat Peker’in avukatı iki önemli istekte bulundu
﻿Eski ülkücü amcanın 2 yumurta 1 ekmek hesabı AKP’li dayıları sağa sola kaçırdı. Gerçekleri duymamak için kulaklarını kapattılar
5
﻿Eski ülkücü amcanın 2 yumurta 1 ekmek hesabı AKP’li dayıları sağa sola kaçırdı. Gerçekleri duymamak için kulaklarını kapattılar
﻿Eski ülkücü amcanın 2 yumurta 1 ekmek hesabı AKP’li dayıları sağa sola kaçırdı. Gerçekleri duymamak için kulaklarını kapattılar
﻿Abdüllatif Şener canlı yayında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
6
﻿Abdüllatif Şener canlı yayında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿Abdüllatif Şener canlı yayında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿BAT ve Philip Morris grubu fiyatlarını indirdi
7
﻿BAT ve Philip Morris grubu fiyatlarını indirdi
﻿BAT ve Philip Morris grubu fiyatlarını indirdi
﻿Öfkelenen çocuğa nasıl yaklaşmalı?
﻿Öfkelenen çocuğa nasıl yaklaşmalı?
﻿Öfkelenen çocuğa nasıl yaklaşmalı?
﻿Hamileler Koronavirüse dikkat!
﻿Hamileler Koronavirüse dikkat!
﻿Hamileler Koronavirüse dikkat!
﻿Azmin zaferi
﻿Azmin zaferi
﻿Azmin zaferi
﻿Muhteşem üçlü: Patates, yumurta ve bal
﻿Muhteşem üçlü: Patates, yumurta ve bal
﻿Muhteşem üçlü: Patates, yumurta ve bal
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.