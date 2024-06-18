Kazakistan su yönetim planını halka arz etti

Uzmanlardan ve akredite kuruluşlardan gelen girdileri kolaylaştırmak için Kazakistan hükümeti tarafından tasarlanan bir hükümet portalında Su Yönetim Planı Taslağı kamuoyunun takdirine sunuldu.

Taslak planda şu anda ana hatlarıyla belirtilen önlemler arasında yeni rezervuarların inşası ve mevcut tesislerin yenilenmesinin yanı sıra su yönetim sistemlerinin otomatikleştirilmesi ve dijitalleştirilmesine yönelik adımlar yer alıyor. Planda ayrıca su tasarrufu sağlayan teknolojilerin tanıtılması ve drenaj ağlarının modernleştirilmesine yönelik adımlar da öngörülüyor. Ülke çapında su kullanım verimliliğini artırmak için finansmana ihtiyaç duyan 5.000'den fazla projeyi belirliyor.

Taslakta “Ekonominin su sektöründeki durum, devletin su politikasının ve endüstri yönetiminin radikal bir şekilde iyileştirilmesini, mevcut yapının gözden geçirilmesini, su yönetimi kuruluşlarının işlevlerinin sınırlandırılmasını ve yeni ekonomik ilişkiler mekanizmalarının geliştirilmesini gerektiriyor” deniliyor.

Taslak planda ana hatlarıyla belirtilen büyük zorluklardan biri, tarım için içme suyu ve sulama sağlayan eski sistemlerle bağlantılı. Taslak planda "Su altyapısının tam ölçekli modernizasyonu gerekiyor" tespiti de yer alıyor.

Portalda halka arz edilen taslak, 18 Haziran'a kadar yorumlara açık kalacak. Bugüne kadar alınan öneriler arasında çevre aktivisti Grigory Vingerter'in "kimyasal kirliliğe karşı güvenliği dikkate alma" planına yönelik bir tavsiyesi de yer alıyor. Vingerter'in yorumunda nehir yataklarının 2 kilometrelik kısmında pestisitlerin yaygın kullanımının "su kütlelerinin kimyasal kirliliğini tehdit ettiğini" ileri sürülüyor.