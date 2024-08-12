Kazakistan uranyum üretimini artırıyor

Resmi basın bültenine göre, üretimde artış üretim planındaki ufak ayarlamalara ve 2024 sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirme zorunluluğuna bağlanıyor. Ayrıca, 2023'ten itibaren sondaj faaliyetlerinin yeniden başlatılması ve üretim oranlarını yakalama çabaları da bu artışı sağlıyor.

Üretim artışına rağmen Kazatomprom ve bağlı kuruluşları yılın ilk yarısında satışlarda %18 düşüş yaşadı ve toplam 7.779 tona ulaştı. Uranyum konsantresinin ortalama fiyatı %41 artarak pound başına 66,22 dolara ulaştı.

Basın bülteninde ayrıca, 2024'ün ikinci çeyreğinde satış hacimlerinin 2023'teki aynı döneme kıyasla arttığı, bunun da esas olarak müşteri teslimatlarının zamanlamasından kaynaklandığı açıklanıyor.

Beri yandan 2024'ün ilk altı ayındaki genel satışlar, azalan satış rehberliği ve birinci çeyrekteki düşük satışlar nedeniyle 2023'teki aynı döneme göre daha düşük kaldı.

Dünyanın en büyük uranyum üreticisi olan Kazakistan, dünyanın geri kazanılabilir uranyum kaynaklarının yaklaşık %12'sine sahip. 2022'de Kazakistan, dünyanın arzının %43'ünü oluşturarak madenlerden en büyük uranyum payını üretti.

Kazakistan, Kazatomprom ve çeşitli ortak girişimler tarafından işletilen yaklaşık 50 bilinen yatak ve 22 uranyum madenine ev sahipliği yapmasının yanı sıra 90 metrik tona kadar uranyum depolayabilen dünyanın en büyük düşük zenginleştirilmiş uranyum (LEU) bankasına ev sahipliği yapmaktadır.