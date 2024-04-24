Kazakistan ve İngiltere arasında stratejik ortaklık anlaşması imzalandı

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile bir araya geldi.

Taraflar, bölgesel ve uluslararası işbirliğini artırma konusunu ele aldı ve ikili ilişkileri derinleştirme hususunda mutabık kaldılar.

Görüşme sonucunda imzalanan anlaşma, dış politika, güvenlik, ticaret, yatırım, enerji, ulaştırma, çevre, ve eğitim gibi alanlarda geniş kapsamlı işbirliğini içeriyor.

Anlaşma, taraflar arasındaki ilişkileri daha da güçlendirecek nitelikte olduğu belirtiliyor. Ayrıca, İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından da kabul edildi ve ziyaretin ikili ilişkilere yeni bir ivme kazandırılması açısından önemli olduğunu vurguladı.