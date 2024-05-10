Ali Babacan'ın hoşuna gidecek haber Kazakistan'dan geldi

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı tarafından gerçekleştirilen açıklamaya göre, bu düzenlemeyle birlikte ülke içerisinde rekabetin artırılması girişimcilik özgürlüğünün sağlanması ve ekonomide devlet kontrolünün azaltılması planlanıyor.

Bu nedenle Kazakistan Rekabeti Koruma ve Geliştirme Ajansı bünyesinde "Ulusal Özelleştirme Ofisi" açılacak, Samruk-Kazına Ulusal Varlık Fonuna bağlı ortaklıkların kurumsal bağımsızlığı çoğaltılacak.

İş dünyasının hak ve çıkarlarının güçlendirilmesinin düşünüldüğü düzenlemeyle, kamu sektörünün ekonomideki payının hızla düşürülmesi ve özel sektör için ekonomik alan oluşturulması bekleniyor.

ALİ BABACAN'IN EKONOMİ POLİTİKASI

Kazakistan'ın aldığı karar sonrası TEKEL, TÜPRAŞ, Türk Telekom, İstanbul Borsası'nın yanı sıra, birçok fabrikanın ve madenin özelleştirilmesi, Ali Babacan'ın Ekonomi Bakanlığı döneminde gerçekleştirildi. Babacan'ın bakanlık yaptığı süreçte Türkiye'deki elektrik, su ve doğal gaz hizmetleri de devletten çıkıp özelleşti. Ali Babacan’ın Ekonomi Bakanlığı döneminde atılan özelleştirme adımlarının değeri 30 milyar doları geçti.

IMF’nin para politikalarını kabul ederek uygulayan Ali Babacan, IMF’ye tekrar borçlanılması gerektiğini de savunmuştu.