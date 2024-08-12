Kazakistan ve Özbekistan tarihi zirvede bir araya geldi

Liderler, ülkeleri arasındaki dostluğu ve iyi komşuluğu güçlendirmeyi amaçlayan 2024-2034 Stratejik Ortaklık ve İttifak Programı'nın kabulünü kutladılar. İlk olarak geçen yıl imzalanan anlaşma, ikili ilişkilerinde yeni bir bölümün başlangıcına işaret ediyor.

Cumhurbaşkanı Tokayev, konuşmasında Kazak-Özbek iş birliğinin geleceği konusunda iyimserliğini dile getirerek, karşılıklı ticaret cirosunun 5 milyar dolara çıkarılması hedefini vurguladı, yakın gelecekte bu rakamın iki katına çıkarılabileceği ihtimalini dile getirdi.

Tartışılan önemli projelerden biri Orta Asya Uluslararası Endüstriyel İşbirliği Merkezi'ydi. Kazak-Özbek sınırında inşa edilecek olan bu merkez, Kazakistan'ın Türkistan Bölgesi ve Özbekistan'ın Siriderya Bölgesi'nde 100 hektarlık bir alanı kaplayacak. İki ülke arasındaki ticaret ve ekonomik ilişkileri canlandırmayı, iş bağlarını güçlendirmeyi ve ticaret cirosunu hızlandırmayı amaçlıyor. Teknik lansmanın 2026 sonu, resmi açılışın ise 2027'nin ilk yarısında yapılması planlanıyor.

Ekonomik ortaklığın temel itici gücü olarak görülen bölgesel iş birliği, stratejik ortaklığın temel odak noktası olarak vurgulandı. Tokayev "Bugün, 14.000'den fazla iş yaratan 3 milyar doların üzerinde değere sahip yaklaşık 70 ortak projemiz var. Bu alanda iş birliğini daha da derinleştirmeye ve iş dünyası için rahat koşullar yaratmaya hazırız" dedi.

Cumhurbaşkanı Tokayev ayrıca, eşsiz transit ve ulaştırma avantajlarından etkin bir şekilde yararlanmanın gerekliliğini vurgulayarak, tarifelerin optimize edilmesi, idari prosedürlerin basitleştirilmesi ve kargo teslimat sürelerinin kısaltılması için ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulundu. Toplantıda su kaynakları yönetimi ve kültürel ve insani işbirliği de ele alındı. Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, ziyaretin stratejik ortaklığı ve ittifakı yeni bir seviyeye taşıyacağına olan güvenini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev "Bugün, ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklık ve ittifak ilişkilerinin geliştirilmesinde tarihi bir olay olan Yüksek Düzeyli Devletlerarası Konseyin ilk toplantısını gerçekleştiriyoruz" dedi.

Hükümetlerarası Komisyon toplantısı, bir iş forumu ve çeşitli kültürel etkinlikler düzenlendi. 2034'e kadar stratejik bir ortaklık programı hazırlandı ve ikili iş birliğini güçlendirmek için Dışişleri Bakanları tarafından yönetilen bir Konsey kuruldu.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in ziyaretinin ardından Kazakistan ile Özbekistan arasında daha güçlü, daha bütünleşik bir ortaklığın yolunu açan 15 anlaşma imzalandı.