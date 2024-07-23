Kazakistan ve Özbekistan yeni hava koridorunu açıkladı

Koridor, kurulduğu günden bu yana yalnızca 19 uçuşa ev sahipliği yapmış olsa da uluslararası hava yolculuğu için önemli bir yol olma potansiyeli taşıyor.

T916 koridorunu kullanan havayolu şirketleri arasında Lufthansa Cargo (Almanya), Cargolux (Lüksemburg), Cargolux Italia (İtalya), Nomad Aviation (İsviçre), Western Global Airlines (ABD) ve Aerologic Cargo Airlines (Almanya) yer alıyor.

Toplam mesafesi 2.187 kilometre olan T916 hava koridorunun 437 kilometresi Özbekistan hava sahasından, 1.750 kilometresi ise Kazakistan üzerinden geçiyor.

Bu yeni hava trafiği hizmet rotasının açılışı, havayollarının ve Özbekistan'ın hava navigasyon sağlayıcısı Devlet Üniter Girişim Merkezi UzAeroNavigation'ın önerisiyle başlatıldı. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün tercih edilen rota kataloğuna dahil edildi.

Yeni koridorun, Kazakistan hava sahasının yabancı havayolları açısından cazibesini artırması ve Kazaeronavigatsia Güneydoğu Bölgesel Hava Trafik Yönetim Merkezi'ndeki hava trafik kontrolörlerinin iş yükünü azaltması bekleniyor.