Kazakistan’da haftada 4 gün çalışma seçeneği geliyor

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Kazinform’un haberine göre, Çalışma Kanunu’nda yeni düzenlemeler yapıldı.

Buna göre, bu yıl temmuz ayından itibaren ülkede iş sözleşmelerinde tarafların onayı ile haftada 4 gün çalışmaya izin verilecek.

Ancak 4 gün çalışmayı tercih edenler 5 veya 6 günlük mesai saatlerini gelecek haftalarda dönüşümlü olarak yerine getirmek zorunda olacak.

Özel sektör ise 4 günlük çalışma seçeneğini kendi iş yönetmeliği çerçevesinde belirleyebilecek.

Genel izin günü pazar olarak kalacak.