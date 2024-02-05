Kazakistan'da hükümet istifa etti

Cumhurbaşkanı Kasım Tokayev’in ofisinden yapılan açıklamada, Alihan İsmailov liderliğindeki hükümetin bugün istifa ettiği duyuruldu. İstifanın ardından Başbakan Yardımcısı Roman Sklyar'ın, başbakan vekili olarak atandığı bildirildi.

Hükümetin neden istifa ettiği konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Yarın Cumhurbaşkanı Tokayev liderliğinde genişletilmiş bir hükümet toplantısı yapılması planlanırken, hükümetin neden istifa ettiğinin de buradaki toplantıda açıklanması bekleniyor.

İsmailov, Ocak 2022’deki belirli olayların ardından başbakanlık görevine gelmiş ve 19 Mart 2023’teki Meclis seçimlerinin ardından tekrar başbakanlık koltuğuna oturmuştu.

Kazakistan, siyasi gücün büyük kısmının cumhurbaşkanının elinde toplandığı petrol zengini ve hükümet değişikliklerinin sıkça görüldüğü ülke olarak biliniyor.