Kazakistan'da ithalata bağımlılık azalıyor

Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov'un riyasetinde bugün gerçekleştirilen hükümet toplantısı sonrasında yapılan açıklamaya göre ülkenin makine mühendisliğinde, metal ve kağıt ürünleri üretiminde dış tedariklere bağımlılık azaldı.

Hükümetin iç pazarı destekleme çalışmaları, tedarik gerekliliklerini sıkılaştıran yeni imzalanmış kamu alımları yasası da dahil olmak üzere yasal önlemlerle destekleniyor. Değişiklikler, Birleşik Emtia Üreticileri Kaydı oluşturarak tedarik kontrollerini daha da güçlendiriyor. Bu kayıt, yerleşik üretim yetenekleri ve gelecekteki geliştirme planları olan işletmeleri içerecek ve onlara devlet desteğine öncelikli erişim sunacak.

Bektenov yaptığı açıklamada ithalat ikamesi çabalarının alım sözleşmeleri aracılığıyla yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Bu yıl, Samruk Kazyna Egemen Varlık Fonu ve yeraltı kullanıcıları gibi büyük kuruluşlar, son yılların rekoru olan 1,3 milyar dolar değerinde 382 uzun vadeli anlaşma ve alım sözleşmesi imzaladı.

Bektenov ayrıca, ithal ürünlerin yerli mal olarak satılmasına olanak tanıyan Kazak malları için çoğaltılmış kataloglar sorununu da ele aldı. Maliye Bakanlığı, uluslararası standartlara uygun bir elektronik kamu alımları kataloğu geliştirdi ve Bektenov, gereksiz katalogların analizi ve ortadan kaldırılması talimatını verdi.