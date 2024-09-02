Kazakistan'da referandumun tarihi belli oldu

Kazakistan Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada “Büyüyen küresel enerji sıkıntısı göz önüne alındığında, güvenilir ve çevre dostu enerji kaynaklarına şiddetle ihtiyacımız var. Bu nedenle nükleer enerjinin gelişimine çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu tür bir üretim, ekonomimizin hızla artan ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılayabilir." diye konuştu.

Tokayev ayrıca şu anda gelişmiş ve gelişmekte olan 30 ülkede 200'e yakın nükleer santralin faaliyet gösterdiğinin altını çizdi. Kazakistan Lideri 6 Ekim'de gerçekleştirileceğini açıkladığı referandumu geniş ulusal diyaloğun bir tezahürü olarak tanımladı.

Tokayev konuşmasını şöyle sonlandırdı “Geçen yıl uygulanmasından bahsetmiştim, yani bu konu bir yıldır kamuoyunun gündeminde. Bu sürenin vatandaşların bilinçli karar vermesi için yeterli bir süre olduğuna inanıyorum. Bu bakımdan Hükümetin teklifini destekliyorum. Bu yıl 6 Ekim'de nükleer santral inşasına ilişkin ülke çapında referandum yapılacak, bugün ilgili kararnameyi imzalayacağım."