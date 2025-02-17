Kazakistan'da sanayi üretimi hız kesti

Kazakistan’da sanayi üretimi, Ocak 2024’te yıllık bazda %2,3 artış kaydetti. Ancak bu oran, Aralık 2023'teki %3,8’lik büyümenin gerisinde kaldı ve sanayi faaliyetlerinde üç aydır devam eden artış trendinin en yavaş ilerleyen halkası oldu.

Özellikle imalat sektöründe büyüme hızı önemli ölçüde düştü. Aralık 2023'te %12,4 olan imalat sanayisindeki büyüme, Ocak 2024’te %3,7’ye geriledi. Aynı zamanda, elektrik, gaz, buhar, sıcak su ve iklimlendirme üretimi %4,2’lik artıştan %0,7’lik düşüşe geçti. Su temini ve atık yönetimi sektörlerinde de büyük bir daralma yaşandı; bu alanlardaki üretim Aralık ayında %0,6 düşerken, Ocak ayında kayıp %5,6'ya ulaştı.

Kazakistan ekonomisi toparlanıyor

Buna karşın, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü toparlanma gösterdi. Aralık ayında %3,9 küçülen sektör, Ocak 2024’te %1,3 büyüme kaydetti. Aylık bazda bakıldığında ise sanayi üretimi %7,9 artış gösterdiği önceki aya kıyasla %13,8 oranında daralma yaşadı.

Moğolistan’ın dış ticaret fazlasında keskin değişim

Sanayi üretimindeki bu değişimler, Kazakistan İstatistik Ajansı tarafından açıklanan verilere dayanıyor. Yetkililer, üretim sektöründeki ivme kaybını küresel ekonomik faktörlere, iç piyasadaki talep değişimlerine ve enerji sektöründeki dalgalanmalara bağlıyor.