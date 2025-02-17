Kazakistan'da sanayi üretimi hız kesti

Kaynak: Haber Merkezi
Kazakistan'da sanayi üretimi hız kesti

Kazakistan sanayi üretimi Ocak 2024'te yıllık bazda %2,3 arttı ancak önceki aya kıyasla ivme kaybetti. Üretim sektörü yavaşlarken madencilik toparlanma gösterdi.

Kazakistan’da sanayi üretimi, Ocak 2024’te yıllık bazda %2,3 artış kaydetti. Ancak bu oran, Aralık 2023'teki %3,8’lik büyümenin gerisinde kaldı ve sanayi faaliyetlerinde üç aydır devam eden artış trendinin en yavaş ilerleyen halkası oldu.

Özellikle imalat sektöründe büyüme hızı önemli ölçüde düştü. Aralık 2023'te %12,4 olan imalat sanayisindeki büyüme, Ocak 2024’te %3,7’ye geriledi. Aynı zamanda, elektrik, gaz, buhar, sıcak su ve iklimlendirme üretimi %4,2’lik artıştan %0,7’lik düşüşe geçti. Su temini ve atık yönetimi sektörlerinde de büyük bir daralma yaşandı; bu alanlardaki üretim Aralık ayında %0,6 düşerken, Ocak ayında kayıp %5,6'ya ulaştı.

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Buna karşın, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü toparlanma gösterdi. Aralık ayında %3,9 küçülen sektör, Ocak 2024’te %1,3 büyüme kaydetti. Aylık bazda bakıldığında ise sanayi üretimi %7,9 artış gösterdiği önceki aya kıyasla %13,8 oranında daralma yaşadı.

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Sanayi üretimindeki bu değişimler, Kazakistan İstatistik Ajansı tarafından açıklanan verilere dayanıyor. Yetkililer, üretim sektöründeki ivme kaybını küresel ekonomik faktörlere, iç piyasadaki talep değişimlerine ve enerji sektöründeki dalgalanmalara bağlıyor.

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