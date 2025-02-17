Moğolistan’ın dış ticaret fazlasında keskin değişim

Moğolistan’ın dış ticaret fazlası, 2025 yılının Ocak ayında sert bir düşüş yaşayarak 46 milyon dolara geriledi. Bu rakam, 2024 Ocak ayında kaydedilen 331,9 milyon dolarlık fazlaya kıyasla büyük bir daralmayı işaret ediyor. Ayrıca, Ocak 2022’deki ticaret açığından bu yana en düşük seviyeye ulaşılmış oldu.

İhracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,5 azalarak 1,019.2 milyon dolara düştü. Bu gerilemenin en önemli sebebi, mineral ürünleri ihracatındaki %23,8’lik kayıp oldu. Özellikle taş kömürü ihracatı %44,1 oranında düşerek, toplam ihracatın önemli bir kısmını etkiledi. Moğolistan’ın en büyük ticaret ortağı olan Çin, toplam ihracatın %91’ini oluşturdu. Çin’e yapılan ihracatın %51’i taşkömüründen, %28,4’ü ise bakır cevheri ve konsantrelerinden meydana geldi.

Kömür fiyatlarında sert düşüş

Öte yandan, ithalat %4,1 oranında artarak 973,2 milyon dolara yükseldi. En çok artış gösteren ithalat kalemleri arasında mineral ürünleri (%4) ile makine, ekipman ve elektrikli cihazlar (%21,7) yer aldı. İthalatta en büyük paya sahip ülke %32,8 ile Çin olurken, Rusya %26,5 ile ikinci sırada yer aldı. Japonya %14,5, ABD ise %7,2 payla Moğolistan’ın diğer önemli ithalat ortakları arasında gösterildi.