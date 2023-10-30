Kazakistan’daki kömür madeni kazasında can kaybı 45’e yükseldi

Kazakistan’ın Karaganda bölgesinde bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 45 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise kayıp.

KAYNAK: İHA
Kazakistan’daki kömür madeni kazasında can kaybı 45’e yükseldi

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, arama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Metan Gazı Patlaması

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 28 Ekim’de “ArcelorMittal Temirtau” metalürji şirketine ait kömür madeninde metan gazı patlaması meydana geldiği belirtildi. Patlama sırasında madende bulunan 252 madenciden 205’inin sağ kurtulduğu, 46’sının ise enkaz altında kaldığı ifade edildi.

Arama Çalışmaları Sürüyor

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 45’e yükseldiği, 1 madenciyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Ayrıca, patlamanın nedeninin araştırıldığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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