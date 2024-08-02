Kazakistan'dan vatandaşlarına 2 ülkeye seyahat uyarısı!

Düzenleme: Kaynak: AA
Kazakistan'dan vatandaşlarına 2 ülkeye seyahat uyarısı!

Kazakistan, Orta Doğu'da yükselen tansiyon nedeniyle vatandaşlarını İsrail ve Lübnan'a seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'da durum istikrara kavuşuncaya kadar vatandaşlara İsrail ve Lübnan’a seyahatten kaçınmalarını tavsiye etti.

Yapılan yazılı açıklamada, "Halihazırda söz konusu ülkelerde bulunan Kazakistan vatandaşlarından ise zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları, güvenlik önlemlerine uymaları, dikkatli ve tedbirli olmaları, son haberleri takip etmeleri, ayrıca İsrail ve Lübnan'daki büyükelçiliklerle iletişimde kalmaları istenmektedir" denildi.

Öte yandan açıklamada, söz konusu ülkelerdeki Kazakistan vatandaşları ile ailelerinin zamanında bilgi alabilmeleri için Dışişleri Bakanlığı ile büyükelçiliklerde acil durum iletişim hattının açık olduğu aktarıldı.

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