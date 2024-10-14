Kazakistan'ın petrokimya endüstrisi büyümeye hazırlanıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kazakistan'ın petrokimya endüstrisi büyümeye hazırlanıyor

Kazakistan Enerji Bakanlığı Basın Servisi'nin 14 Ekim tarihli açıklamasına göre, Kazakistan, yakın zamanda geliştirilen 2024-2030 Petrokimya Endüstrisinin Gelişimi Yol Haritası'nda belirtildiği gibi, 2023'teki 357.800 tonluk petrokimya üretimini 2030 yılına kadar 1,8 milyon tona çıkarmayı hedefliyor.

Hammadde temininden nihai ürün teslimatına kadar önlemleri kapsayan yol haritası, özellikle devam eden ve yeni projeler için gerekli kaynakların sağlanması yoluyla petrokimya sektörünü canlandırmayı ve proje uygulamalarını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Bunların arasında yatırım tutarı 14,7 milyar dolar olan ve yaklaşık 3.500 kalıcı, 16.000 geçici istihdam yaratması beklenen 6 proje de yer alıyor.

Yol haritasında ayrıca Ulusal Endüstriyel Petrokimya Teknoparkı Özel Ekonomik Bölgesi'nde gerekli altyapının oluşturulması, satış pazarlarının sağlanması, iç tüketimin canlandırılması, bilimsel altyapının ve insan kaynağının geliştirilmesi, sektörün büyümesini destekleyecek düzenleyici ve teknik dokümanların kabul edilmesi yer alıyor.

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