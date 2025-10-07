Kazancı merak edilmişti! Hande Erçel’in lüks aracının fiyatı dudak uçuklattı

İş insanı Hakan Sabancı ile evlilik haberleri beklenirken ikili 3 yıllık ilişkilerini sonlandırma kararı aldı. Yaşadığı ayrılıkla uzun süre magazin manşetlerinden düşmeyen ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı'yla da adından söz ettiren Erçel bu kez kazancıyla gündeme geldi.

REKLAM KAZANCI ORTAYA ÇIKTI

Erçel, marka ile 2021’de 1,5 milyon, 2022’de 5 milyon, 2023’te 8 milyon, 2024’te ise 10 milyon liraya anlaşmıştı. Bu yıl için de 20 milyona imza atan Erçel son 5 yılda 50 milyon TL kazanmış oldu.

LÜKS ARACIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Reklamlardan ve dizilerden olan kazançlarıyla dikkat çeken Hande Erçel şimdi de yeni aracıyla görüntülendi.

Polis çevirmesine takılan Erçel'in yeni aracının fiyatının 20 milyon TL olduğu öğrenildi.