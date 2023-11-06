Kazaya karışan otomobillerden biri kanala düştü

Kazada aralarında 3 aylık bebeğinde bulunduğu 6 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, 21.30 sıralarında Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 PJ 7607 plakalı otomobili kullanan Zeliha Gül, ters yöne girdi. O esnada Turgut Özal Bulvarı'nda seyir halindeki Barış Cengiz'in kullandığı 10 DJ 884 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan Gül'ün kullandığı otomobil bariyerleri aşarak su kanalına düştü. Kanala ters düşen otomobilde bulunan Zeliha Gül, Emine Gül ve Ahmet Furkan Gül otomobilde sıkıştı. Diğer otomobilde bulunan Özlem Cengiz, Sevgi Çörekçi ve 3 aylık bebek hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sedye ile su kanalından çıkarıldı. Yaralıların ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada aralarında 3 aylık bebeğinde bulunduğu 6 kişi yaralanırken, su kanalına düşen otomobilin sürücüsü Zeliha Gül'ün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

"BEBEĞİMİZİN DURUMU İYİ"

Kaza yapan Barış Cengiz, "Yeşilde geçerken ışık olmadığı taraftan bu tarafa geliyordu. Yeşilde geçtiğimiz için çarptık, o da kanala uçtu. Aracımda 4 kişi vardı, bebeğimizin durumu iyi hastaneye kaldırmışlar" dedi. 3 aylık bebeği ile ambulansa binen Özlem Cengiz, "Ben öndeydim ben bile hatırlamıyorum. Hastaneye gitmemiz gerekli bebeğimizin durumu iyi" şeklinde konuştu.