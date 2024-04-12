Kazaya yardım etmek isterken canından oldu

Olay, Kırıkkale-Ankara D200 kara yolunun 30. kilometresinde gece saatlerinde meydana geldi. İlk kaza, alkollü olduğu belirtilen İ.A. yönetimindeki 06 CZF 930 plakalı hafif ticari aracın bariyerlere çarpmasıyla gerçekleşti.

Kazada 2 kişi yaralandı.

YARDIM ETMEK İSTERKEN CANINDAN OLDU

Aradan bir süre sonra aynı yerde ikinci bir trafik kazası meydana geldi.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 COS 10 plakalı otomobil, ilk kazada yaralananlara yardım etmek için yola çıkan Yunus Kızılırmak'a ve ardından da S.Y.'nin kullandığı 71 T 20256 plakalı taksiye arkadan çarptı. Otomobil sürücüsü, olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu ağır yaralanan 24 yaşındaki Kızılırmak, Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Diğer yaralılar olan sürücü İ.A. ve yolcu E.B.'nin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Alkollü olduğu tespit edilen hafif ticari araç sürücüsünün ehliyetine 6 ay el konuldu ve 6 bin 324 lira para cezası uygulandı. Trafik ekipleri, araçları çekici yardımıyla otoparka götürdü.