Kazdağı Milli Parkı’nda facia! Ağlayan Çam’da tur minibüsü devrildi! 11 kişi hastanelik

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA

Balıkesir’in Edremit ilçesindeki Kazdağı Milli Parkı’nda tur minibüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Avcılar kırsal Mahallesi’ndeki Kazdağı Milli Parkı’nda, 13 yolcu taşıyan 10 S 2620 plakalı tur minibüsü, Ağlayan Çam mevkisinde bilinmeyen bir nedenle devrildi.

kazdagi-milli-parkinda-facia-aglayan-camda-tur-minibusu-devrildi-11-kisi-hastanelik-yenicag-1.jpg

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi gönderildi. Olay yerine ulaşan ekipler, minibüsteki yaralılara müdahale etti.

kazdagi-milli-parkinda-facia-aglayan-camda-tur-minibusu-devrildi-11-kisi-hastanelik-yenicag-2.jpg

İlk tespitlere göre kazada 11 kişi yaralandı ve ambulanslarla Edremit’teki hastanelere sevk edildi.

kazdagi-milli-parkinda-facia-aglayan-camda-tur-minibusu-devrildi-11-kisi-hastanelik-yenicag-3.jpg

Minibüs sürücüsü ile diğer yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

kazdagi-milli-parkinda-facia-aglayan-camda-tur-minibusu-devrildi-11-kisi-hastanelik-yenicag-4.jpg

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

kazdagi-milli-parkinda-facia-aglayan-camda-tur-minibusu-devrildi-11-kisi-hastanelik-yenicag-5.jpg

kazdagi-milli-parkinda-facia-aglayan-camda-tur-minibusu-devrildi-11-kisi-hastanelik-yenicag-6.jpg

kazdagi-milli-parkinda-facia-aglayan-camda-tur-minibusu-devrildi-11-kisi-hastanelik-yenicag-7.jpg

kazdagi-milli-parkinda-facia-aglayan-camda-tur-minibusu-devrildi-11-kisi-hastanelik-yenicag-8.jpg

kazdagi-milli-parkinda-facia-aglayan-camda-tur-minibusu-devrildi-11-kisi-hastanelik-yenicag-8.jpg

kazdagi-milli-parkinda-facia-aglayan-camda-tur-minibusu-devrildi-11-kisi-hastanelik-yenicag-9.jpg

kazdagi-milli-parkinda-facia-aglayan-camda-tur-minibusu-devrildi-11-kisi-hastaneli-yenicag-1.jpg

kazdagi-milli-parkinda-facia-aglayan-camda-tur-minibusu-devrildi-11-kisi-hastaneli-yenicag-2.jpg

kazdagi-milli-parkinda-facia-aglayan-camda-tur-minibusu-devrildi-11-kisi-hastaneli-yenicag-3.jpg

