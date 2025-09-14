Kazdağı Milli Parkı’nda facia! Ağlayan Çam’da tur minibüsü devrildi! 11 kişi hastanelik

Avcılar kırsal Mahallesi’ndeki Kazdağı Milli Parkı’nda, 13 yolcu taşıyan 10 S 2620 plakalı tur minibüsü, Ağlayan Çam mevkisinde bilinmeyen bir nedenle devrildi.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi gönderildi. Olay yerine ulaşan ekipler, minibüsteki yaralılara müdahale etti.





İlk tespitlere göre kazada 11 kişi yaralandı ve ambulanslarla Edremit’teki hastanelere sevk edildi.

Minibüs sürücüsü ile diğer yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.