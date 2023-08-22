Kazdağları'nda çıkan orman yangını söndürüldü

Kazdağları'nda ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü

KAYNAK: AA
Kazdağları'nda çıkan orman yangını söndürüldü

Altınoluk Mahallesi yakınlarında önceden şehir çöplüğü olarak kullanılan mevkinin yakınındaki ağaçlık alandan dumanlar yükseldiğini görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye, Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne ait 3 arazöz ile 1 su tankeri ve itfaiye araçları sevk edildi.

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Karadan yürütülen yangın söndürme çalışmalarına, Balıkesir-Kocaseyit Havalimanı'nda konuşlu 2 yangın söndürme uçağı ve Edremit'te konuşlu helikopter havadan destek verdi.

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Bölgede sert esen rüzgar nedeniyle yayılan alevler, Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Yanan bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

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