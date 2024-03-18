Kazdağları’nda havalanan yamaç paraşütü kayalıklara çakıldı

Düşme nedeni ile ağır yaralanan Yamaç Paraşütü Pilotu M.F.Ş. kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Balıkesir’in Edremit ilçesi Altınoluk Cam Seyir teras yolu yakınlarında bir tepeden yamaç paraşütü yapmak üzere atlayan ancak sonrasında kontrolünü kaybeden 57 yaşındaki M.F.Ş. Cam Seyir teras yolu üzerinde bulunan kayalıklı alana çakılarak ağır yaralandı. Kazanın haber verilmesi ile bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralı olarak Edremit’te hastaneye kaldırılan M.F.Ş. hastanede tüm uğraşlara rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Yaşanan kaza ile ilgili Edremit Cumhuriyet Savcılığı soruşturma açtı. M.F.Ş’nin cenazesi otopsi için Bursa adli tıp kurumuna kaldırıldı.