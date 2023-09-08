Kazıda 3 metre derinlikte su perisi bulundu

Bartın’ın Amasra ilçesindeki yapılan kazılarda, 1800 yıllık olduğu düşünülen su perisi heykeli bulundu.

KAYNAK: DHA
Kazıda 3 metre derinlikte su perisi bulundu

Amastris Antik Kenti'nde Amasra Müze Müdürü Zübeyde Kuru başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarında, yüzeyden 3 metre derinlikte, 1800 yıllık olduğu düşünülen su perisi heykeli bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bartın, Amasra, Gymnasium kazılarımızda, MS 2'nci yüzyıla ait ve Nymphe (su perisi) olduğu değerlendirilen, 1,53 santimetre yüksekliğinde bir heykel ortaya çıkarıldı" denildi.

Tarihi eserin, onarım çalışmaları sonrasında sergilenmek üzere Amasra Müzesi'ne kaldırılacağı belirtildi.

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