KDV zammı sonrası en ucuz sıfır otomobil kaç lira oldu

KDV zammının açıklanması sonrası Temmuz ayının güncellenen otomobil fiyatları belli oldu. Herkesin merak ettiği "en ucuz sıfır otomobil kaç lira oldu" sorusunun cevabı ortaya çıktı.

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KDV zammı sonrası en ucuz sıfır otomobil kaç lira oldu 1
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KDV zammı sonrası en ucuz sıfır otomobil kaç lira oldu 2

Temmuz ayının ilk günlerinde KDV zammı sebebiyle fiyatlar güncellendi.

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KDV zammı sonrası en ucuz sıfır otomobil kaç lira oldu 3

Otomobil fiyatlarında C segment sedan aile otomobilinin modeli 655 bin liraya yükseldi.

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KDV zammı sonrası en ucuz sıfır otomobil kaç lira oldu 4

Milliyet gazetesine konuşan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel şöyle dedi:

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KDV zammı sonrası en ucuz sıfır otomobil kaç lira oldu 5

KDV zamlarıyla birlikte otomobil fiyatlarının yüzde 1,7 oranında arttığını belirterek, "Böylelikle piyasadaki en ucuz otomobil olan C Segment sedan aile otomobilinin modeli 655.000 TL oldu.

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KDV zammı sonrası en ucuz sıfır otomobil kaç lira oldu 6

Diğer yandan en ucuz hatchback otomobil olan 1A segmentindeki bir model ise KDV güncellemesi ile birlikte 681.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulmuş durumda.

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KDV zammı sonrası en ucuz sıfır otomobil kaç lira oldu 7

Mevcut rakamlar doğrultusunda manuel modeller 650 ila 750 bin TL arasında fiyatlandırılırken, otomatik ve daha donanımlı versiyonlar ortalama 850 bin TL ‘den başlıyor ve markaya göre fiyatlandırılıyor."

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KDV zammı sonrası en ucuz sıfır otomobil kaç lira oldu 8

Sıfır araç fiyatlarının kur, ÖTV, tedarik rakamları, işçilik maliyetleri gibi pek çok farklı kriterden doğrudan etkilendiğini kaydeden Ertemel, "Bununla beraber yaşanan fiyat artışlarındaki en büyük sebeplerden bir tanesi, temelinde tedarik problemi yatan kayıt dışı ticaretin rakamlara olan olumsuz etkisi.

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KDV zammı sonrası en ucuz sıfır otomobil kaç lira oldu 9

Geçtiğimiz haftalarda Ticaret Bakanlığımızın 6+6 yönetmeliğinin kapsamını genişleterek, araçların sıfır fiyatından yükseğe satılması ve en büyük satış kanalı olan internet ortamında araçların sıfır fiyatından yüksek sunulmasını engellemesi ile birlikte, bu alanda suni fiyat taleplerinde önemli ölçüde denge sağlanmış durumda" ifadelerini kullandı.

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KDV zammı sonrası en ucuz sıfır otomobil kaç lira oldu 10

"YÖNETMELİKLE İKİNCİ EL FİYATLARINDA DÜŞÜŞ GÖREBİLİRİZ"

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KDV zammı sonrası en ucuz sıfır otomobil kaç lira oldu 11

İkinci el otomobil fiyatlarının sıfır otomobilden referans alınarak belirlendiğini söyleyen Ertemel, "İkinci el otomobillerin sıfır fiyatından yukarı satılması ve ilan verilmesinin yasaklanmasıyla, bu tür yüksek fiyat istenen araçların fiyatları da gerileyecektir.

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KDV zammı sonrası en ucuz sıfır otomobil kaç lira oldu 12

Tedarik sorununun azalması ile de bu önemli sorun ortadan kalkacaktır.

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KDV zammı sonrası en ucuz sıfır otomobil kaç lira oldu 13

İkinci el otomobil piyasasında yaşa ve kondisyona göre fiyatlar değişkenlik gösteriyor.

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KDV zammı sonrası en ucuz sıfır otomobil kaç lira oldu 14

10 yaş üstü ve iyi kondisyonlu otomobiller 350 bin TL’den başlarken, fiyatlar model yılı ve markaya göre değişiyor.

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KDV zammı sonrası en ucuz sıfır otomobil kaç lira oldu 15

Daha yeni otomobillere sıfır fiyatına yakın rakamlar talep edilse de, kapsamı genişleyen yönetmelikle birlikte bu alanda da bir miktar düşüş görebiliriz" dedi.

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KDV zammı sonrası en ucuz sıfır otomobil kaç lira oldu 16
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