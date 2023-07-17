Renault Clio’nun zamlı fiyat listesi açıklandı

En düşük fiyatlı model bile hayal oldu. Zam üstüne zam alan Renault Clio da fiyatlar uçtu.

Renault Clio’nun zamlı fiyat listesi açıklandı

İktidarın yanlış ekonomi politikası, enflasyonun durdurulamayışı, doların fırlaması otomobil fiyatlarını da vurdu.

Her ay yeni bir zamla alıcı karşısında çıkan Renault Clio’da fiyatlar aldı başını gitti.

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, 2023 model Renault Clio fiyatı son yapılan zammın ardından 817.000 TL'den başlıyor. Bir ay önce bu fiyat 609.000 TL seviyesindeydi.

Dolayısıyla son bir ay içerisinde fiyat yüzde 34 arttı.

Clio'yu otomatik şanzımanla tercih etmek için karşımıza çıkan en uygun fiyat 907.000 TL.

En üst seviyedeki Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg versiyonun fiyatı ise artık 1.018.000 TL liste fiyatına sahip. Bu versiyonun fiyatı da haziran ayının ilk haftasında 765.900 TL olarak karşımıza çıkıyordu.

RENAULT CLİO FİYAT LİSTESİ:

Joy 1.0 SCe 65 bg - 817.000 TL

Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 907.000 TL

Touch 1.0 TCe 90 bg - 868.000 TL

Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 948.000 TL

Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 1.018.000 TL

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